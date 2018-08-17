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В Украине зарегистрировано около 100 вспышек чумы свиней

17.08.2018 13:15
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В Украине зарегистрировано около 100 вспышек чумы свиней

С начала 2018 года в Украине зафиксировано 97 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). 

Об этом свидетельствует статистика сайта СТОП АЧС.

Сообщается, что в 55 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 34 — у диких. Еще в восьми случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.

Наибольшее количество АЧС — 55 случаев — было зафиксировано в Одесской области. Далее идет Полтавская область — 41 случай, Черниговская и Николаевская области — по 31 случаю.
Напомним, ранее на Полтавщине был объявлен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, свинья, чума
 
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