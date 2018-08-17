В Украине зарегистрировано около 100 вспышек чумы свиней

17.08.2018 13:15

С начала 2018 года в Украине зафиксировано 97 вспышек африканской чумы свиней (АЧС).



Об этом свидетельствует статистика сайта СТОП АЧС.



Сообщается, что в 55 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 34 — у диких. Еще в восьми случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.



Наибольшее количество АЧС — 55 случаев — было зафиксировано в Одесской области. Далее идет Полтавская область — 41 случай, Черниговская и Николаевская области — по 31 случаю.

Напомним, ранее на Полтавщине был объявлен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней.

Источник: https://zi.dn.ua