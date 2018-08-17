В Україні злетять ціни на інтернет: коли і на скільки

17.08.2018 12:25

Кабінет міністрів спільно з регуляторами зайнявся сферою комунікацій, їх головна мета — зробити інтернет доступнішим. Експерти ж запевняють, що після змін ціни не інтернет можуть різко зрости.

Про те, що буде з інтернетом в Україні, пише OBOZREVATEL.

Екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова наголосила, що Кабмін має прийняти ряд методик для поліпшення роботи провайдерів.

«Повинні бути прийняті методики, вони вже готові. На їх основі розраховується справедлива ціна для операторів, провайдерів доступу. Без цих документів, зараз на місцях ОСББ, обленерго — творять, що хочуть. Пальцем в небо вони ставлять тарифи для компаній і дуже часто вони занадто завищені. Вони роблять неможливим побудову мереж», — сказала Попова в коментарі OBOZREVATEL.

Екс-заступник міністра пояснила, що більшість з інтернет-провайдерів в Україні працюють собі в збиток, намагаючись вижити в умовах конкуренції. Тому і після дерегуляції ціна на інтернет може і повинна зрости.

«У нас ціна на інтернет економічно не обґрунтована. На ринку дуже велика конкуренція, тому, багато хто працює собі в збиток або отримує так мало грошей, що може лише триматися на плаву. Тарифи на інтернет зараз просто смішні. Я б сказала, що 100 мб повинні коштувати в районі 180 грн. А те, що зараз продають — там немає 100 мб», — підсумувала Попова.

Зазначимо, зараз середня вартість тарифних пакетів на користування фіксованого інтернету помітно нижча, ніж очікувані 180 грн. Великі провайдери, враховуючи акційні пропозиції, пропонують користувачам інтернету тариф в середньому від 75 до 150 грн за 100 мб.

Прагнення Кабміну підтримують і деякі гіганти мобільного ринку в Україні. Так, в компанії Vodafone вважають, що нововведення допоможуть швидше і якісніше розгорнути мережі мобільного зв’язку.

«Ми вітаємо затвердження правил доступу до інфраструктури. Правила передбачають спрощення і здешевлення доступу до неоператорскої інфраструктури для розміщення телекомунікаційного обладнання. Це допоможе швидше і простіше розгортати мережі мобільного зв’язку, що дуже актуально для нас в рамках запуску 4G», — сказала в коментарі прес-секретар компанії Вікторія Павловська.

Источник: https://from-ua.com