- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- В Украине зарегистрировано около 100 вспышек чумы свиней13:15
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ12:41
- В Україні злетять ціни на інтернет: коли і на скільки12:25
- Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября 12:05
- Озвучено четыре этапа освобождения Донбасса11:47
- Тарифы на проводные телефоны дважды подорожают к началу 2019 года11:32
- Массовое отравление на Ровенщине: свадебный банкет отправил на больничные койки 13 человек11:17
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе средства радиоэлектронной борьбы из РФ11:00
В Україні злетять ціни на інтернет: коли і на скільки
Кабінет міністрів спільно з регуляторами зайнявся сферою комунікацій, їх головна мета — зробити інтернет доступнішим. Експерти ж запевняють, що після змін ціни не інтернет можуть різко зрости.
Про те, що буде з інтернетом в Україні, пише OBOZREVATEL.
Екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова наголосила, що Кабмін має прийняти ряд методик для поліпшення роботи провайдерів.
«Повинні бути прийняті методики, вони вже готові. На їх основі розраховується справедлива ціна для операторів, провайдерів доступу. Без цих документів, зараз на місцях ОСББ, обленерго — творять, що хочуть. Пальцем в небо вони ставлять тарифи для компаній і дуже часто вони занадто завищені. Вони роблять неможливим побудову мереж», — сказала Попова в коментарі OBOZREVATEL.
Екс-заступник міністра пояснила, що більшість з інтернет-провайдерів в Україні працюють собі в збиток, намагаючись вижити в умовах конкуренції. Тому і після дерегуляції ціна на інтернет може і повинна зрости.
«У нас ціна на інтернет економічно не обґрунтована. На ринку дуже велика конкуренція, тому, багато хто працює собі в збиток або отримує так мало грошей, що може лише триматися на плаву. Тарифи на інтернет зараз просто смішні. Я б сказала, що 100 мб повинні коштувати в районі 180 грн. А те, що зараз продають — там немає 100 мб», — підсумувала Попова.
Зазначимо, зараз середня вартість тарифних пакетів на користування фіксованого інтернету помітно нижча, ніж очікувані 180 грн. Великі провайдери, враховуючи акційні пропозиції, пропонують користувачам інтернету тариф в середньому від 75 до 150 грн за 100 мб.
Прагнення Кабміну підтримують і деякі гіганти мобільного ринку в Україні. Так, в компанії Vodafone вважають, що нововведення допоможуть швидше і якісніше розгорнути мережі мобільного зв’язку.
«Ми вітаємо затвердження правил доступу до інфраструктури. Правила передбачають спрощення і здешевлення доступу до неоператорскої інфраструктури для розміщення телекомунікаційного обладнання. Це допоможе швидше і простіше розгортати мережі мобільного зв’язку, що дуже актуально для нас в рамках запуску 4G», — сказала в коментарі прес-секретар компанії Вікторія Павловська.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, Интернет, повышение
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ12:41
- Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября 12:05
- Озвучено четыре этапа освобождения Донбасса11:47
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе средства радиоэлектронной борьбы из РФ11:00
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов10:10
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой09:50
- Боевики «ДНР» записали видеообращение с угрозами в адрес ВСУ08:15
- Назревает штурм. В ВСУ заговорили об освобождении Донбасса08:00
- Космическая катастрофа близко: через четыре года обломки кометы Энке столкнутся с Землей - ученые 13:50
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- В Украине зарегистрировано около 100 вспышек чумы свиней13:15
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ12:41
- В Україні злетять ціни на інтернет: коли і на скільки12:25
- Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября 12:05
- Озвучено четыре этапа освобождения Донбасса11:47
- Тарифы на проводные телефоны дважды подорожают к началу 2019 года11:32
- Массовое отравление на Ровенщине: свадебный банкет отправил на больничные койки 13 человек11:17
- Ученые назвали новую опасность недосыпания09:34
- Почему нельзя прощать обидчика просто так 09:20
- Как выбрать спелый и вкусный арбуз08:45
- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Человечество в опасности: в Европе появился смертельный экзотический вирус07:25
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Украина переживает масштабный кризис с переселенцами16:48
- Переселенец? Виновен!16:13
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры