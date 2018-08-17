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Задержка пенсий: Пенсионный фонд лишен запасного резерва
17.08.2018 17:48
На счету Госказначейства остался сущий мизер - на всех не хватит
Украинцы могут недосчитаться пенсии в августе 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда, пишет etcetera.
По данным Фонда, финансирования и выплата пенсий за август проходит по графику. Для этих целей ПФ уже направил 16,7 млрд гривен, что составляет 55,6% месячного объема.
Задержка по выплатам пенсий возникла еще в июле. Связано это с несвоевременной уплатой единого социального взноса. Для решения этой проблемы Пенсионный фонд взял ссуду в Госказначействе. Однако, если такая проблема возникнет в августе, украинцы могут не получить свои пенсии по той причине, что на счету Госказначейства осталось менее 2 млрд гривен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, задержка, пенсии
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