Задержка пенсий: Пенсионный фонд лишен запасного резерва

17.08.2018 17:48

На счету Госказначейства остался сущий мизер - на всех не хватит

Украинцы могут недосчитаться пенсии в августе 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда, пишет etcetera.

По данным Фонда, финансирования и выплата пенсий за август проходит по графику. Для этих целей ПФ уже направил 16,7 млрд гривен, что составляет 55,6% месячного объема.

Задержка по выплатам пенсий возникла еще в июле. Связано это с несвоевременной уплатой единого социального взноса. Для решения этой проблемы Пенсионный фонд взял ссуду в Госказначействе. Однако, если такая проблема возникнет в августе, украинцы могут не получить свои пенсии по той причине, что на счету Госказначейства осталось менее 2 млрд гривен.

Источник: https://from-ua.com