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Гибель украинских туристов в страшном ДТП в Польше: появились новые подробности. ВИДЕО
Вечером в пятницу, 17 августа, в Польше автобус с украинскими туристами съехал с дороги и сорвался в пропасть.
В автобусе находилось 54 украинца, среди них дети. Туристы ехали из Украины в столицу Австрии, Вену.
Автобус пробил барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого он сорвался с 30-метрового обрыва и перевернулся несколько раз.
Отмечается также, что из 18 пострадавших, 9 человек получили тяжелые травмы. 51 человек доставлен в больницу, в том числе и те, кто не жаловался на травмы.
Об этом сообщает польское информационное агентство PAP.
Авария произошла на пути к пограничному переходу со Словакией.
По словам представителя полиции Павла Филипека, на месте происшествия спасательные операции продолжались всю ночь, все раненые были доставлены в шесть больниц в Подкарпатском воеводстве.
Представитель местного кризисного центра заявил, что число погибших может возрасти. По последним данным погибли 3 человека, 18 получили травмы различной степени тяжести.
Источник Апостроф
Теги: Донбасс, Польша, автобус, ДТП, погибли, украинец
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