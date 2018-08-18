Гибель украинских туристов в страшном ДТП в Польше: появились новые подробности. ВИДЕО

18.08.2018 17:51

Вечером в пятницу, 17 августа, в Польше автобус с украинскими туристами съехал с дороги и сорвался в пропасть.

В автобусе находилось 54 украинца, среди них дети. Туристы ехали из Украины в столицу Австрии, Вену.

Автобус пробил барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого он сорвался с 30-метрового обрыва и перевернулся несколько раз.

Отмечается также, что из 18 пострадавших, 9 человек получили тяжелые травмы. 51 человек доставлен в больницу, в том числе и те, кто не жаловался на травмы.

Об этом сообщает польское информационное агентство PAP.

Авария произошла на пути к пограничному переходу со Словакией.

По словам представителя полиции Павла Филипека, на месте происшествия спасательные операции продолжались всю ночь, все раненые были доставлены в шесть больниц в Подкарпатском воеводстве.

Представитель местного кризисного центра заявил, что число погибших может возрасти. По последним данным погибли 3 человека, 18 получили травмы различной степени тяжести.

Источник Апостроф