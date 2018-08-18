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На российском ТВ скандал из-за Украины: Жириновский возмутил Сеть причиной войны на Донбассе. ВИДЕО
В прямом эфире российского ТВ грянул очередной громкий скандал после заявления одиозного российского политика Владимира Жириновского об Украине.
Лидер ЛДПР заявляет, что Россия, "защищая русскоязычное население", имеет право на войну против Украины на том лишь основании, что США и страны Запада отделили от Сербии Косово.
Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "Россия-1" - фрагмент видео программы был опубликован в Интернете, передает dialog.ua.
В ходе дискуссии об оккупации Крыма и части Донбасса Жириновский заявил, что Украина имеет прямое отношение к ситуации с Косово, так как на основании проводимой Западом политики Россия получила полное право "защищать русскоязычное население", подразумевая под сказанным оккупацию Крыма и военное вторжение на Донбасс.
При этом пользователи социальных сетей возмущены поведением ведущей и самого Жириновского, которые в противостоянии с украинским политологом в студии оправдали подлое нападение России 2014 года.
Ситуация с Косово не имеет никакого отношения к Донбассу и Крыму, так как на протяжении долгого времени в бывшем сербском регионе происходили этнические чистки и геноцид, ставшие причиной отделения, чего в Украине никогда не было.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Крым, война, телевидение, ЛДПР, Жириновский, соцсети
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