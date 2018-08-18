"Щедрость" Укразализницы поразила украинцев

18.08.2018 21:02

«Укрзализныця» удивила украинцев нелепой услугой, доступной для пассажиров ее поездов

На днях в соцсетях появилась фотокопия памятки пассажирам, которую компания выпустила в этом месяца. На одной из ее страниц перечислены бесплатные услуги, которыми пассажиры могут воспользоваться в поезде.

Среди нескольких полезных сервисов, указанных в списке, неожиданно оказался странный пункт, который удивил многих украинцев. Дело в то, что в качестве своей «бесплатной услуги» железнодорожная компания великодушна предложила украинцам коротать время за просмотром мультиков на собственных мобильных устройствах.

Курьезный пункт памятки звучит так:

«Просмотр современных художественных мультипликационных фильмов с помощью собственных мобильных устройств».

При этом составители списка не указали, в чем конкретно проявляется работа «Укрзализныци» при предоставлении этой «услуги».

Среди других бесплатных услуг компании, о которых многие украинцы могли не знать, оказалась возможность попросить у проводника плед, сделать объявление по громкоговорителю, вызвать сотрудника клининговой компании, а также подразделения экстренных служб. Кроме того, пассажир может бесплатно вызвать носильщика к вагону поезда, при этом сами его услуги будут оплачиваться по факту транспортировки багажа.

Источник from-ua