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"Щедрость" Укразализницы поразила украинцев
«Укрзализныця» удивила украинцев нелепой услугой, доступной для пассажиров ее поездов
На днях в соцсетях появилась фотокопия памятки пассажирам, которую компания выпустила в этом месяца. На одной из ее страниц перечислены бесплатные услуги, которыми пассажиры могут воспользоваться в поезде.
Среди нескольких полезных сервисов, указанных в списке, неожиданно оказался странный пункт, который удивил многих украинцев. Дело в то, что в качестве своей «бесплатной услуги» железнодорожная компания великодушна предложила украинцам коротать время за просмотром мультиков на собственных мобильных устройствах.
Курьезный пункт памятки звучит так:
«Просмотр современных художественных мультипликационных фильмов с помощью собственных мобильных устройств».
При этом составители списка не указали, в чем конкретно проявляется работа «Укрзализныци» при предоставлении этой «услуги».
Среди других бесплатных услуг компании, о которых многие украинцы могли не знать, оказалась возможность попросить у проводника плед, сделать объявление по громкоговорителю, вызвать сотрудника клининговой компании, а также подразделения экстренных служб. Кроме того, пассажир может бесплатно вызвать носильщика к вагону поезда, при этом сами его услуги будут оплачиваться по факту транспортировки багажа.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, пассажиры, Укрзализниця, услуги
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