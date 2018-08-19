Яблочный Спас и Преображение Господне-2018: что нельзя делать 19 августа

19.08.2018 08:25

19 августа традиционно празднуют Яблочный Спас. Также в этот день отмечается Преображение Господне.

Легенда гласит, что именно в этот день на горе Фавор преобразился Иисус Христос. Согласно библейским пересказам, его лицо и одежда снова стали белыми. И именно тогда ученики Иисуса узнали, что их наставник - сын Божий. Так появилось еще одно народное название праздника – Спас на горе.

В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, во время которых освящаются корзинки прихожан. В народном календаре Яблочный Спас знаменует собой проводы лета. Согласно приметам, после 19 августа разрешалось собирать урожай винограда и яблок.

Нельзя есть яблоки до этого дня, а 19 августа можно принимать их в пищу только после освящения. Также существует поверье, что если родители, которые потеряли своих детей, не будут есть яблок до Спаса, то на небесах в этот праздник их сын или дочь получат вкусные сладости.

Не разрешается ссориться и желать кому-либо зла. Неприятности, которые пожелаешь в этот день, могут вернуться к тебе.

Не стоит заниматься рукоделием, уборкой и стройкой.

Нельзя убивать или прогонять насекомых.

Верующие в этот день не едят мясо и молочные продукты. Также на Яблочный Спас не принято шумно веселиться и громко говорить.

Источник: apostrophe.ua