Делегации из 18 стран примут участие в праздновании Дня Независимости

20.08.2018 08:15

Поздравить Украину с одним из главных праздников приедут гости из 18 стран. Об этом в своем Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«В репетиции приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих. На днях мы ожидаем прибытие 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые примут участие в параде», — сообщил министр.

Также по его словам, в репетиции было задействовано 250 единиц техники как новой, так и проходящей государственные испытания. Планируется демонстрация перспективных образцов вооружения.

Всего всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета подразделений Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

Источник: https://donpress.com