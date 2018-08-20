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Героическая гибель донетчанина Дмитрия Кириенко: установлена личность убитого в Харькове полицейского

20.08.2018 12:00
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Героическая гибель донетчанина Дмитрия Кириенко: установлена личность убитого в Харькове полицейского

Неизвестный убил во время ночной перестрелки около здания горсовета в Харькове старшего лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко, он родом из Доброполья.

Группа Police control Ukraine сообщила на странице в Facebook об установлении личности погибшего в ночной перестрелке в Харькове полицейского, передает "Диалог. Так, стало известно, что при исполнении служебных обязанностей погиб патрульный полицейский - старший лейтенант полиции Дмитрий Кириенко. Погибший был заместителем командира 2-й роты 4-го батальона Управления патрульной полиции Харьковской области.

Личная станица в социальной сети сообщает о том, что полицейский был родом из Доброполья Донецкой области и состоял в браке.

Ранее сообщалось, что от полученных огнестрельных ранений возле здания горсовета патрульный скончался в больнице.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Харьков, полиция, погиб
 
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