Героическая гибель донетчанина Дмитрия Кириенко: установлена личность убитого в Харькове полицейского

20.08.2018 12:00

Неизвестный убил во время ночной перестрелки около здания горсовета в Харькове старшего лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко, он родом из Доброполья.

Группа Police control Ukraine сообщила на странице в Facebook об установлении личности погибшего в ночной перестрелке в Харькове полицейского, передает "Диалог. Так, стало известно, что при исполнении служебных обязанностей погиб патрульный полицейский - старший лейтенант полиции Дмитрий Кириенко. Погибший был заместителем командира 2-й роты 4-го батальона Управления патрульной полиции Харьковской области.

Личная станица в социальной сети сообщает о том, что полицейский был родом из Доброполья Донецкой области и состоял в браке.



Ранее сообщалось, что от полученных огнестрельных ранений возле здания горсовета патрульный скончался в больнице.



Источник: www.dialog.ua