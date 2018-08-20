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И солнце, и грозы: уточнен прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Завтра, 21 августа, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди, а также грозы.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко. «Во вторник дожди с грозами пройдут местами на Западе и Севере Украины. Волынь и Ровенская область - днем среди сухой погоды. Температура воздуха – +24-29 градусов», - отметила она.
При этом она уточнила, что в южных, восточных и практически во всех центральных областях ожидается солнечная погода. Температура воздуха – +28-33 градуса. Что касается украинской столицы, то завтра, пишет Наталья Диденко, прогнозируются асфальтные низины. «Осторожно - ожидается местами дождь с грозой. Днем около 28 градусов», – добавила синоптик.
Диденко подчеркнула, что 22 августа ожидается кратковременное похолодание. Ко Дню Флага и Дню Независимости Украины будет комфортная температура, без сильной жары.
Теги: Украина, Донбасс, погода, солнце, гроза
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