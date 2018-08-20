Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Испытания завершены: Украина начинает выпуск крупнокалиберных снарядов

20.08.2018 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Испытания завершены: Украина начинает выпуск крупнокалиберных снарядов

Порошенко показал видео стрельб и производства боеприпасов для пушек "Гиацинт"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что испытания 152-мм снарядов отечественного производства завершены и теперь начинается серийное производство. Об этом говорится на его странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что Украина также планирует наладить производство и других боеприпасов для артиллерии ВСУ.

"Завершены испытания 152-мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Сейчас предприятие "Артем" переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться в украинскую армию. Следующий наш шаг – в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм до натовского калибра в 155 мм", – отметил Порошенко.

Напомним, в конце июля артиллерия ВСУ испытала новые крупнокалиберные снаряды. Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.

Ранее мы писали о том, как изменилась украинская артиллерия за последние годы. Организация боевых действий зачастую ложится именно на плечи артиллерии и ракетных войск.

 

 Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, оружие, испытание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх