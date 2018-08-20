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Эксперт о провальном ВНО: нужна тотальная чистка в образовании

20.08.2018 12:30
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Эксперт о провальном ВНО: нужна тотальная чистка в образовании

Как передает replyua.net, результаты ВНО по математике оказались самыми провальными за последние годы. Почти половина абитуриентов не смогли решить задачу, которая взята из программы 8-го класса. Не улучшились, а наоборот просели, по отношению к прошлому году, результаты ВНО по украинскому языку и литературе.

Комментируя ситуацию, украинский блогер, финансовый эксперт Тимофей Милованов отметил, что результаты ВНО по математике и другим предметам свидетельствуют о том, что разрушение образования уже достигло уровня национальной опасности. К сожалению, наши политические элиты не понимают, что образование является предпосылкой существования государства. 

Эксперт отметил, что на самом деле, развитие образования легко обеспечить. Нужно дать власть и ресурсы педагогам и ученым мирового уровня, которых достаточно много в Украине. Но это не выгодно большинству администрации и чиновникам в образовании. Настоящие реформы в образовании сделают их безработными. В образовании нужна такая же чистка, как и та, что состоялась в банковской системе. Также важно значительно поднять зарплаты преподавателям и учителям. Не будет образования – не будет Украины. 



Теги: Украина, Донбасс, образование, ВНО, реформы
 
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