Надвигается опасность! Кремль хочет легально установить контроль над всей Украиной

20.08.2018 14:46

Победа на выборах президента Украины пророссийского кандидата или формирование в Верховной Раде пророссийского большинства приведет к полной легализации контроля Кремля над властью.

Как передает replyua.net. об этом известный политолог Олеся Яхно-Белковская написала на своей странице в соцсети Facebook. С ее точки зрения, риторика подконтрольных агрессору Путину СМИ будет неизменной вплоть до выборов президента в Украине. Там постоянно крутят одно и то же, стремясь как-то достучаться до украинской общественности.



Политолог отметила, что в России постоянно утверждают о провале Минских договоренностей и недееспособности «нормандского формата». Но при этом Кремль сам не предпринял не единого шага по достижению договоренностей, а только усугубляет ситуацию.



Кроме того, Яхно-Белковская утверждает, что в России хотят, чтобы люди, пребывающие на оккупированных участках Украины, имели право голоса на выборах президента, но только те, которые находятся на Донбассе, а не в Крыму. Основным тезисом, уверена политолог, является: «Смена власти в Украине приведет к миру в стране».