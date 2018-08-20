- Новый закон оставит украинцев без крыши над головой16:01
- В Украине хотят отменить Яблочный Спас15:45
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- Надвигается опасность! Кремль хочет легально установить контроль над всей Украиной14:46
- С 1 сентября изменится цена на газ для украинцев: сколько теперь платить?14:30
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- Испытания завершены: Украина начинает выпуск крупнокалиберных снарядов14:00
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
- ООН бьет тревогу и требует срочно принять меры по Донбассу 13:00
Надвигается опасность! Кремль хочет легально установить контроль над всей Украиной
Победа на выборах президента Украины пророссийского кандидата или формирование в Верховной Раде пророссийского большинства приведет к полной легализации контроля Кремля над властью.
Как передает replyua.net. об этом известный политолог Олеся Яхно-Белковская написала на своей странице в соцсети Facebook. С ее точки зрения, риторика подконтрольных агрессору Путину СМИ будет неизменной вплоть до выборов президента в Украине. Там постоянно крутят одно и то же, стремясь как-то достучаться до украинской общественности.
Политолог отметила, что в России постоянно утверждают о провале Минских договоренностей и недееспособности «нормандского формата». Но при этом Кремль сам не предпринял не единого шага по достижению договоренностей, а только усугубляет ситуацию.
Кроме того, Яхно-Белковская утверждает, что в России хотят, чтобы люди, пребывающие на оккупированных участках Украины, имели право голоса на выборах президента, но только те, которые находятся на Донбассе, а не в Крыму. Основным тезисом, уверена политолог, является: «Смена власти в Украине приведет к миру в стране».
Теги: Украина, Донбасс, Кремль, выборы президента
- Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы
- Кремль устроил ритуальные танцы, а на Донбассе возможно неудобное решение - известный политтехнолог
- Как Украине выскочить из российского сценария - журналист
- Патриарх Кирилл заговорил о любви в Украине (ВИДЕО)
- Кремль готовится к ядерной войне: в Украине указали на признаки
- Почему Трампу будет сложно сдать Украину Кремлю
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
- ООН бьет тревогу и требует срочно принять меры по Донбассу 13:00
- «Захарченко испугался»: срыв «выборов» в «ДНР»11:45
- Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»11:30
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" поплатились за нападения на ВСУ по всей линии фронта на Донбассе 11:15
- В Мариуполе неизвестные в масках напали на участников панк-концерта: много пострадавших (ФОТО)11:00
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» самая большая очередь10:00
- Террористы пошли в атаку у населенного пункта Золотое-4, есть жертвы07:45
- Новый закон оставит украинцев без крыши над головой16:01
- В Украине хотят отменить Яблочный Спас15:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Молдова наносит удар по "Газпрому" и готовится полностью отказаться от российского газа 15:14
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- Надвигается опасность! Кремль хочет легально установить контроль над всей Украиной14:46
- С 1 сентября изменится цена на газ для украинцев: сколько теперь платить?14:30
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- Испытания завершены: Украина начинает выпуск крупнокалиберных снарядов14:00
- В России скандал из-за слов актера про Керченский мост: пока Путин строил мост в Крым, дети умирали от рака 13:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- Как снять порчу самостоятельно09:00
- 6 трюков для привлечения денег08:30
- 6 шагов, чтобы научиться рано вставать07:11
- Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев21:56
- Медики рассказали, почему необходимо регулярно есть помидоры17:32
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи