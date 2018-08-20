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Неизвестный напал на горсовет Харькова: убит полицейский
Сегодня ночью неизвестный с оружием ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу, в результате чего был ранен охранник и убит полицейский.
Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщает, что данные о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступили в полицию около 00:37. По прибытии полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом с которым стоял мужчина, открывший огонь по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского, который от ранения умер в больнице.
Начальник Нацполиции в Харьковской области Олег Бех отметил, что патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего.
Бех добавил: «Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии».
Открыты уголовные производства по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Харьков, полиция, горсовет
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