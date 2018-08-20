Новый закон оставит украинцев без крыши над головой

20.08.2018 16:01

Украинцы с высоким достатком не спешат рассчитаться за услуги, в среднем счета за коммуналку не оплачены в каждой пятой квартире многоэтажного дома. При этом половина из них просто накапливает долги за услуги, а другая переходит в режим строгой экономии, чтобы как-то справиться с платежами.

Украинцев, которые не могут покрыть огромные расходы за коммуналку, ждет новое потрясение.

Теперь у должников по решению суда могут арестовать любое имущество. А если сумма долга превышает размер десяти минимальных зарплат, исполнительная служба имеет право в счет долга продать на аукционе единственное жилье должника, за которое он не в состоянии платить.

Юристы объясняют, что в Украине действует упрощенная система взыскания долгов. Любой ЖЭК может подать в суд на должника, после чего решение будет вынесено в течение трех дней. Судебный приказ о взыскании имущества выдается без судебного заседания и без вызова сторон. То есть должник узнает о том, что у него отбирают машину только после того, как в дом нагрянут судебные приставы.

Однако, после ареста имущества еще есть время для погашения задолженности. А вот если за коммуналку все-таки не удалось рассчитаться, то арестованное имущество пойдет с молотка на сайте СЕТАМ. Там можно купить арестованные телевизоры, пылесосы, микроволновые печи, колонки и другое имущество. На аукционы также выставлены квартиры, купленные в ипотеку.

Единственный шанс для украинцев спасти свою недвижимость — это реструктуризация долга, ведь поставщики услуг тоже не заинтересованы заваливать себя судебными исками. Юристы советуют реструктуризировать долги, ведь взыскать сумму смогут только за последние три года. Также предлагают оформлять субсидию и рассрочку платежей за отопление, которая растянется на целый год, а не только на отопительный сезон. Самое неправильное в этой ситуации — ждать, когда в дом постучат работники исполнительной службы.

Источник: https://from-ua.com