- 27 лет независимости: цифры и факты16:35
- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- Новый закон оставит украинцев без крыши над головой16:01
- В Украине хотят отменить Яблочный Спас15:45
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- Надвигается опасность! Кремль хочет легально установить контроль над всей Украиной14:46
- С 1 сентября изменится цена на газ для украинцев: сколько теперь платить?14:30
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- Испытания завершены: Украина начинает выпуск крупнокалиберных снарядов14:00
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
Падение гривны: НБУ сделал важное заявление
Падение курса гривни связано с увеличением спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает НВ.
При этом, предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни, отмечает регулятор.
По его данным, на ситуации сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, требующих валюту для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, продукты питания, туризм и т.д.), что является следствием роста доходов населения.
Кроме того, под влиянием негативных ожиданий уже традиционно накануне осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что сказывается на направленности операций банков на межбанковском валютном рынке.
Нацбанк также уверяет, что сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, которые усилились в течение текущей недели в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением. Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке Национальный банк ежедневно выходил с продажей иностранной валюты.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, НБУ, гривня, курс валют
- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
- ООН бьет тревогу и требует срочно принять меры по Донбассу 13:00
- «Захарченко испугался»: срыв «выборов» в «ДНР»11:45
- Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»11:30
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" поплатились за нападения на ВСУ по всей линии фронта на Донбассе 11:15
- В Мариуполе неизвестные в масках напали на участников панк-концерта: много пострадавших (ФОТО)11:00
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» самая большая очередь10:00
- 27 лет независимости: цифры и факты16:35
- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- Новый закон оставит украинцев без крыши над головой16:01
- В Украине хотят отменить Яблочный Спас15:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Молдова наносит удар по "Газпрому" и готовится полностью отказаться от российского газа 15:14
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- Надвигается опасность! Кремль хочет легально установить контроль над всей Украиной14:46
- С 1 сентября изменится цена на газ для украинцев: сколько теперь платить?14:30
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- Как снять порчу самостоятельно09:00
- 6 трюков для привлечения денег08:30
- 6 шагов, чтобы научиться рано вставать07:11
- Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев21:56
- Медики рассказали, почему необходимо регулярно есть помидоры17:32
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи