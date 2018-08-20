Падение гривны: НБУ сделал важное заявление

20.08.2018 10:30

Падение курса гривни связано с увеличением спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает НВ.

При этом, предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни, отмечает регулятор.

По его данным, на ситуации сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, требующих валюту для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, продукты питания, туризм и т.д.), что является следствием роста доходов населения.

Кроме того, под влиянием негативных ожиданий уже традиционно накануне осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что сказывается на направленности операций банков на межбанковском валютном рынке.

Нацбанк также уверяет, что сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, которые усилились в течение текущей недели в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением. Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке Национальный банк ежедневно выходил с продажей иностранной валюты.

Источник: https://from-ua.com