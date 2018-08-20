Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия

20.08.2018 13:31

После эпидемии кори в Украине прогнозируют и возможность вспышки дифтерии. Главная причина такой ситуации с инфекционными заболеваниями в Украине - отсутствие эффективной государственной политики.

Об этом в программе “Кворум” на ObozTV заявил президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока. По его словам, коммуникации между государством и гражданами в вопросах вакцинации нет уже в течение последних десятилетий.

“Почти все это время нас кормили только какими-то будущими эфемерными показателями, а на самом деле ни финансирования, ни обучение, ни профилактика не были на должном уровне”, - считает Сорока.

Он указал на тот факт, что кроме опасностей кори и дифтерии это привело также к проблеме туберкулеза и даже ВИЧ/СПИДа.

“На текущий момент, из-за того что мы недовакцинировали наши поколения, мы получили этот провал в вакцинации, и мы еще не скоро его преодолеем”, - заявил врач.

По словам Сороки, теперь в группе риска находятся все, даже взрослые, ведь от некоторых групп инфекций обязаны были вакцинироваться и они.

Источник: https://from-ua.com