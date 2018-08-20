Россия дорого заплатит за аннексию полуострова: стало известно о военном решении вопроса Крыма

20.08.2018 18:28

Как передает replyua.net, на сегодняшний день существует решение президента Украины Петра Порошенко о том, чтобы усилить влияния на Российскую Федерацию относительно аннексии полуострова Крым.

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, при этом отметив, что пока Киев не рассматривает решение этого вопроса военным путем."Мы должны совместно со всеми государственными учреждениями прорабатывать вопрос реализации этого списка (список санкций Украина против РФ. - Ред.) и расширение этого списка для того, чтобы делать Крым для оккупанта дороже. У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождения Крыма. Но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора", - подчеркнул Гданов.



Однако стоить напомнить, что ранее глава Украины Петр Порошенко выступая с речью на Генассамблеи ООН отметил, что нужно создать международную группу, которая будет контролировать агрессивные действия Кремля. "Мы должны усилить международный режим деоккупации Крыма. Тот факт, что на самом высоком международном уровне Генеральной Ассамблеи ООН – Россия признана оккупационной державой доказывает, что мы на правильном пути. Настало время создать международную группу друзей украинского Крыма для координации наших совместных шагов и действий", - сказал Порошенко.