Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

С 1 сентября изменится цена на газ для украинцев: сколько теперь платить?

20.08.2018 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С 1 сентября изменится цена на газ для украинцев: сколько теперь платить?

НАК Нафтогаз Украины опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Эту информацию обнародовали на сайте НАК, пишет znaj, передает Хвиля.

В сообщении говорится, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 8 тыс. 833 — 9 тыс. 662 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В сентябре цены выросли на 4,6%, по сравнению с ценами на август 2018 года.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, цена, газ, осень
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх