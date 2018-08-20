С 1 сентября изменится цена на газ для украинцев: сколько теперь платить?

20.08.2018 14:30

НАК Нафтогаз Украины опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Эту информацию обнародовали на сайте НАК, пишет znaj, передает Хвиля.

В сообщении говорится, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 8 тыс. 833 — 9 тыс. 662 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В сентябре цены выросли на 4,6%, по сравнению с ценами на август 2018 года.

Источник: https://from-ua.com