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Синоптики уточнили прогноз: в Украину возвращается жара

20.08.2018 10:18
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Синоптики уточнили прогноз: в Украину возвращается жара

20 августа, в понедельник, почти во всех областях Украины прогнозируется сухая, солнечная и жаркая погода.

Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, сегодня осадки прогнозируются только в Черкасской и Винницкой областях, но и там воздух будет прогреваться до 29 градусов со знаком плюс.

На западе дожди прекратятся, а дневная температура составит от 26 до 30 градусов. Такая же температура сегодня ожидается в восточных, северных и центральных областях. А вот на юге жара продолжит усиливаться. В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях в понедельник будет очень жарко, около 32 градусов. Синоптики обещают малооблачно погоду. 

В понедельник в Киеве будет без осадков, однако синоптики предупредили о кратковременном дожде в ночные часы. Днём тучи рассеются, ожидается переменная облачность. В дневные часы воздух будет прогреваться до 29 градусов тепла. Напомним, что ранее синоптики сообщили, что до конца августа в Украине сохранится жаркая погода. 



Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
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