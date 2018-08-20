Синоптики уточнили прогноз: в Украину возвращается жара

20.08.2018 10:18

20 августа, в понедельник, почти во всех областях Украины прогнозируется сухая, солнечная и жаркая погода.

Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, сегодня осадки прогнозируются только в Черкасской и Винницкой областях, но и там воздух будет прогреваться до 29 градусов со знаком плюс.



На западе дожди прекратятся, а дневная температура составит от 26 до 30 градусов. Такая же температура сегодня ожидается в восточных, северных и центральных областях. А вот на юге жара продолжит усиливаться. В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях в понедельник будет очень жарко, около 32 градусов. Синоптики обещают малооблачно погоду.



В понедельник в Киеве будет без осадков, однако синоптики предупредили о кратковременном дожде в ночные часы. Днём тучи рассеются, ожидается переменная облачность. В дневные часы воздух будет прогреваться до 29 градусов тепла. Напомним, что ранее синоптики сообщили, что до конца августа в Украине сохранится жаркая погода.