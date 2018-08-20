«Слава Украине!» станет официальным приветствием ВСУ. Почему это важно?

20.08.2018 16:49

В этом году во время парада ко Дню Независимости на Крещатике впервые прозвучит новое официальное приветствие украинской армии. Вместо советского «Здравствуйте, товарищи!» воины воскликнут «Слава Украине!». В чем важность изменения и зачем власти приняли такое решение, разбирались эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Декоммунизация вооруженных сил

На сегодня, согласно закону №548-XIV об Уставе внутренней службы Вооруженных сил, официальное приветствие украинской армии звучит как «Здравствуйте, товарищи», а ответ – «Здравия желаем». Приветствие использовали в советской армии с 1975-го по 1991-й года, и оно перекочевало в украинское законодательство уже после провозглашения независимости.

За последние четыре года ВСУ отказались от многих атрибутов советского прошлого. Они получили новую форму, технику и даже военные праздники. Пришло время для изменения официального приветствия. В начале августа Президент Украины Петр Порошенко объявил, что в этом году на параде ко Дню Независимости к военным будут обращаться «Слава Украине», на что те будут отвечать «Героям слава».

«Мы посоветовались с министром обороны, на Совете национальной безопасности и обороны, с Правительством, и я принял решение, что, начиная с 24 августа, эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня Независимости Украины», – рассказал Порошенко во время рабочего визита на завод по производству боеприпасов «Артем» Государственного концерна «Укроборонпром».

Кроме того, глава государства поручил разработать соответствующий законопроект. Поэтому официально в документах новое воинское приветствие будет закреплено после начала очередной сессии Верховной Рады, поскольку требует внесения изменений, в частности в уставы всех войск ВСУ.

«Наши солдаты идут в бой под новыми флагами и эмблемами, приобретают новые традиции. И очень важно, чтобы они как можно больше отличались от советских. Нужно кардинально менять символику, но делать это продуманно. Чтобы это был украинский исторический подтекст и смысл», – отмечает военный эксперт Александр Сурков.

История национального лозунга

Историки отмечают, что лозунг «Слава Украине!» для Вооруженных сил был выбран не случайно. Он зародился еще в начале XX века, имел много интерпретаций и уже сформировался как сугубо украинское приветствие.

Как говорится в воспоминаниях командира 1-го конного полка Петра Дяченко, во времена УНР приветствие «Слава Украине! – Казакам Слава» использовали «черные запорожцы», которые боролись против большевиков за независимую Украину. В 1918-1922 годах были распространены разные ответы на приветствие, такие как «Украина слава!», «Навеки слава!», «Вера! Слава!».

Ответ на приветствие «Героям слава!», который украинцы используют сегодня, появился в организации «Легия украинских националистов», которая действовала в 1925-1929 годах. В 1941 году «Организация украинских националистов» приняла «Слава Украине – Героям Слава!» как официальное приветствие организации.

Новую жизнь лозунг получил во время утверждения независимой Украины – его активно использовали во время Революции на граните, Оранжевой революции и Революции Достоинства. После начала войны на Донбассе в 2014 году приветствие приобрело популярность в рядах военных и добровольцев.

«Идет внутренняя перестройка сознания, осознания военным, что он – украинец, он защищает Украину и народ», – объясняет современную трактовку лозунга на фронте полковник ВСУ Олег Бойко.

По мнению участника боевых действий на востоке Украины Дениса Антипова, лозунг является объединяющим для всех, кто в разные периоды истории боролся за суверенитет государства.

«Это важное и очень правильное решение. Это, во-первых, сочетает современную украинскую армию с теми воинами, казаками армии УНР, которые по многочисленным свидетельствам использовали лозунги «Казакам слава», затем украинскими националистами, украинскими повстанцами, да и вообще украинскими патриотами, которые воевали на Донбассе, участвовали в майданах под этим лозунгом, жили и умирали с этим лозунгом на устах. Это показывает, что украинский народ, все те, кто воевали за независимость, едины. Поэтому я считаю, что использовать его в армии правильно», – считает Антипов.

Военные и историки соглашаются, что формирование национальной идентичности украинской армии процесс длительный и каждая деталь важна. Новая форма, лозунги и традиции – все это формирует имидж современного войска.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля