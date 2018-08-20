- В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали21:30
- Цены на бензин в Украине опять растут21:00
- «Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20:45
- И солнце, и грозы: уточнен прогноз погоды в Украине на ближайшие дни20:30
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе20:00
- Ангела Меркель во время телефонного разговора с Порошенко, рассказала, о чем договорилась с главой Кремля19:30
- Окончание войны: стало известно, где встретятся Путин и Порошенко19:00
- Россия дорого заплатит за аннексию полуострова: стало известно о военном решении вопроса Крыма18:28
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших18:10
- Украинцам придется платить налоги по-новому17:30
Украинцам придется платить налоги по-новому
Государственная казначейская служба Украины установила переходный период для запуска централизованной модели зачисления налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты до 11 сентября 2018 года, передает УНИАН.
«Предельный срок переходного периода функционирования централизованной модели выполнения доходной части бюджетов заканчивается 10 сентября», - сообщается на сайте Госказначейства. Отмечается, что старые бюджетные счета для уплаты налогов, сборов и других платежей на балансе главных управлений казначейства в областях и г. Киеве будут действовать до 11 сентября, после чего будут закрыты, а поступающие средства будут возвращаться плательщикам.
Одновременно в Госказначействе проинформировали, что со 2 июля уже функционируют новые счета для уплаты налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты, открытые на балансе центрального аппарата казначейства (МФО - 899998).
Во избежание недоимки и налогового долга в Госказначействе рекомендовали уплачивать налоги и другие платежи в бюджеты на новые счета, реквизиты которых размещены на веб-страницах казначейства и его управлений.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, казначейство, налоги
- В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали21:30
- «Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20:45
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе20:00
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших18:10
- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
- ООН бьет тревогу и требует срочно принять меры по Донбассу 13:00
- «Захарченко испугался»: срыв «выборов» в «ДНР»11:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали21:30
- Цены на бензин в Украине опять растут21:00
- «Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20:45
- И солнце, и грозы: уточнен прогноз погоды в Украине на ближайшие дни20:30
- Мэрлин Мэнсон потерял сознание во время концерта20:15
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе20:00
- Трамп в ярости из-за длительного допроса юриста Белого дома19:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "ДНР" и "ЛНР" рассорились: на оккупированном Донбассе у границы с РФ зреет массовый бунт - подробности