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В «Нафтогазе» рассказали, когда в Украине закончится газ
Существующих в Украине запасов газа при текущих объемах добычи хватит на 15 лет. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал коммерческий директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.
«У нас запасов хватает примерно на 15 лет, уже существующих, не говоря о том, что мы можем на самом деле увеличить ресурсную базу», - заявил он.
По словам топ-менеджера, в настоящее время на территории Украины добывается около 20 млрд кубометров газа, 15,5 млрд куб. м из которых приходится на «Укргазвидобування», где у «Нафтогаза» есть мажоритарный пакет акций. Остальной объем добывают частные компании, в том числе и "Укрнафта».
Витренко также уточнил, что эту цифру можно значительно увеличить.
«В нашей компании «Укргазвидобування», которую мы контролируем, прошлый год был рекордным - мы увеличили добычу на уровне, самом высоком за последние 23 года. Там рост примерно был 4,4%. То есть у нас есть огромные потенциал увеличения добычи. Если посмотреть на соотношение объемов добычи и запасов, которые у нас есть, - у нас это соотношение является лучшим среди практически всех европейских стран и многих стран в мире», - подчеркнул он.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Нафтогаз
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