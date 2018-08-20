В Украине хотят отменить Яблочный Спас

20.08.2018 15:45

О возможной отмене Яблочного спаса заявил ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко. Об этом сообщает издание Апостроф.



«Знаете, мне кажется, что Яблочный Спас уже давно надо отменить. Для этого есть несколько причин: богословская, календарная, климатическая и, наверное, даже потребительская», — подчеркнул он.



Также он говорит, что это праздник не в честь яблок, а, как показывает название, в честь спасителя. «В августе у нас три Спаса, и Яблочный является вторым из них. Это праздник Преображения Господня, и с богословской, церковной точки зрения никакой связи между Спасом и яблоками, между Христом и яблоками нет», — сказал Коваленко.



Также он предлагает дать празднику другое название.



«Поэтому мне и кажется, что стоит несколько изменить название этого праздника. Можно вернуться к классическому названию – День Преображения Господня, можно использовать второе название – Второй Спас, а можно применять обновленное название – Фруктовый Спас», — подчеркнул он.

Источник: https://zi.dn.ua