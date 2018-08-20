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Все равно заплатите: власти продлили коммунальный ад для украинцев
Согласно новым поправкам к законодательству, украинские предприниматели обязаны платить за коммунальные услуги даже, если те предоставлены некачественно или не в полном объеме.
К такому выводу пришла Большая палата Верховного суда рассматривая дело №904/7183/17, и ее решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Эту ситуацию уже прокомментировал UBR.ua старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец:
“Это нонсенс, и ВП-ВС создает очень опасный прецедент. Как можно платить деньги за то, что кто-то не предоставил в полном объеме или представил в неудобоваримом виде? Нет нормальной услуги — нет денег. Точка. И если позиция Верховного суда не будет скорректирована, то мы получим порочную судебную практику, ну и, конечно же, тотально некачественный сервис — никто не будет убирать дворы и вывозить мусор. Зачем это делать, если деньги и без этого все платят?”
Второй вывод Верховного суда — за ЖКХ нужно платить даже, если не составлен соответствующий договор на обслуживание с компанией.
Кроме того, Кравец добавил: “Суд указал, что потребители обязаны оплатить жилищно-коммунальные услуги, если они фактически пользовались ими. Отсутствие письменно оформленного договора с истцом не лишает ответчика обязанности оплачивать оказанные ему услуги. Однако кроме установленных тарифов и непонятно с между кем подписанных актов выполненных работ, доказательств предоставления услуг нет. Таким образом суд узаконил взыскание чего угодно, даже за то, что не предоставлялось конечному потребителю”.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ЖКХ, коммунальные услуги, оплата
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