На какую работу могут рассчитывать переселенцы?

21.08.2018 16:21

Переселенцам легче всего найти работу продавцов или бухгалтеров, однако бывшим проходчикам, горнорабочим, бортпроводникам, телеоператорам трудоустроиться достаточно сложно.

Об этом сообщила замначальника отдела организации содействия трудоустройству Киевского городского центра занятости Наталья Руденко.

По ее словам, до аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе большинство людей, переехавших из Донецкой и Луганской областей, работали на должностях, предполагающих наличие высшего образования: директор, начальник отдела, маркетолог, бухгалтер, экономист, юрист, менеджер разных направлений.

«На сегодня легче найти работу для продавцов или бухгалтеров, однако для бывших проходчиков, горнорабочих подземных, бортпроводников, телеоператоров – достаточно сложно. Если же нет возможности найти работу по специальности, предлагается переобучение или переквалификация на другую профессию, востребованную на рынке труда», – сообщила Руденко.

Эксперт отмечает, что 40% безработных из числа ВПЛ – молодежь в возрасте до 35 лет, безработных лиц категории «45+» – более 28%. Кроме того, 93% лиц из числа ВПЛ имеют высшее образование.

«Поиск работы для внутренне перемещенных лиц все еще остается проблематичным, поскольку существует дисбаланс между профессиями и специальностями, по которым ищут работу, и вакансиями, которые предлагают работодатели на столичном рынке труда», – отметила Руденко.

В службе занятости также сообщили, что с начала года 11 человек из числа внутренне перемещенных лиц уже начали собственное дело. В течение 7 месяцев текущего года услугами службы занятости воспользовались более 1000 человек из числа переселенцев, из них имели статус безработного почти 900 человек. Всего обеспечены работой в отчетном периоде почти 300 человек этой категории.

Отмечается, что в период с 1 марта 2014 года 31 июля 2018 года обратились за помощью в службу занятости более 8 тысяч внутренне перемещенных лиц, из них трудоустроены почти 3 тысячи человек. По состоянию на 1 августа на учете в районных филиалах Киевского городского центра занятости находились 311 человек из числа переселенцев, из них почти 60% – женщины.

Источник Знамя индустрии.