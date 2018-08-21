Отход от курса в НАТО привел к войне на Донбассе, – посол Украины в США

21.08.2018 16:59

Отход Украины от Евроатлантического курса привел к нынешней ситуации в Украине и войне на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

«Наше стратегическое расположение очень сложное. Оно и сложное, и дает нам шанс. Я думаю, все сейчас поняли, что концепция "серой зоны" между НАТО и странами ОДКБ, где ключевую роль играет Россия, не работает, она не остановила войну. Сейчас я вижу политические обсуждения, попытки вернуться к этой концепции, снова вернуться к многовекторности или даже к нейтралитету», – говорит он.

«Это очень опасная тенденция, потому что как бы там ни было в отношении формата США, я думаю, мы будем углублять отношения, но ключевое задание сейчас – беречь наш Евроатлантический курс. Почему-то все забывают, что именно отход от этого курса привел к катастрофе, привел к войне», – продолжил Чалый.

По его мнению, Украина должна идти по курсу, который предлагает США. «Все, в чем нам США помогают, в любых форматах, идти по этому курсу сейчас намного важнее, чем просто закрепление институциональных отношений. Посмотрим, что будет в будущем. Я думаю, что нам не стоит сужать форматы отношений только к союзу с США. Нам нужно работать со всем западным миром, к которому мы принадлежим географически, стратегически, культурно и теперь, я надеюсь, еще и по вопросам безопасности и политическим вопросам», – заявил украинский дипломат.

«Наиболее реальный сценарий для обеспечения безопасности Украины сегодня – это членство Украины в системе коллективной безопасности и обороны, где есть США – Трансатлантическая система. Сейчас это наиболее эффективная организация в мире по обеспечению безопасности – НАТО. Я вижу такой сценарий при поддержке США. Разные другие варианты являются долгосрочными», – считает Чалый.

Посол также утверждает, что Украина впервые за все годы взаимодействия с США выходит на уровень стратегического партнерства в сфере безопасности и обороны.