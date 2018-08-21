- Россия предложила Украине обменять экипаж Норда22:36
- Впереди - тупик!Формат переговоров по Донбассу может измениться: сегодняшний себя исчерпал21:30
- В Украине резко подскочили цены на бензин20:56
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли20:22
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция18:58
- Жара начинает спадать: синоптики порадовали прогнозом18:30
- Отход от курса в НАТО привел к войне на Донбассе, – посол Украины в США16:59
- На какую работу могут рассчитывать переселенцы?16:21
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
Россия предложила Украине обменять экипаж Норда
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой добиться разрешения на пересечение границы крымскими рыбаками с судна Норд.
Об этом сообщает Корреспондент во вторник, 21 августа.
"Ответа от Людмилы Денисовой я пока не получила", – сказала российский омбудсмен, но она уверена, что "мы можем зеркально решить проблему".
Москалькова пожаловалась, что "уже пятый месяц люди с паспортами граждан России не могут вернуться на свою территорию".
По ее мнению, экипаж судна Норд можно было бы обменять на экипаж украинского судна ЯМК-0041.
Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель Норд из Крыма. На его борту находились 10 человек. Капитан был арестован, но позже выпущен под залог. Другие члены экипажа пытались покинуть Украину, но были остановлены в аэропорту Киева. Улететь в Минск и вернуться домой в Крым удалось только двоим морякам благодаря тому, что российские дипломаты выдали им новые загранпаспорта, где фамилии не совпадали с теми, которые были указаны в украинских стоп-листах.
А 4 мая российский пограничный сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское судно ЯМК-0041, которое вело вылов камбалы. Утвержалось, что украинцев задержали "в исключительной экономической зоне России" неподалеку от крымского мыса Тарханкут. На борту находилось пять граждан Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, обмен, рыбаки
- Фейгин: Перспективы обмена политзаключенных в России плохи
- Россия использует заложников на Донбассе для шантажа Украины
- Денисова объяснила, на каких условиях возможен обмен заключенными
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Москва и Киев договорились об обмене Савченко
- Жуткая правда про обмен пленными
- Очереди по несколько месяцев: жители Донецка жалуются на проблемы с врачами22:11
- В зоне ООС ликвидирован российский наемник с позывным «Слай»21:56
- Впереди - тупик!Формат переговоров по Донбассу может измениться: сегодняшний себя исчерпал21:30
- Россия начинает отгораживаться от ОРДЛО колючей проволокой19:53
- Стало известно, почему боевики отменили "выборы" на Донбассе19:28
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция18:58
- В Горловке «Стирол» будет заниматься очисткой сточных вод17:58
- Не соблюдаются санитарные нормы! В школах Мариуполя выявлено переполнение классов17:39
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- Россия предложила Украине обменять экипаж Норда22:36
- Очереди по несколько месяцев: жители Донецка жалуются на проблемы с врачами22:11
- В зоне ООС ликвидирован российский наемник с позывным «Слай»21:56
- Впереди - тупик!Формат переговоров по Донбассу может измениться: сегодняшний себя исчерпал21:30
- В Украине резко подскочили цены на бензин20:56
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли20:22
- Россия начинает отгораживаться от ОРДЛО колючей проволокой19:53
- Стало известно, почему боевики отменили "выборы" на Донбассе19:28
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция18:58
- Жара начинает спадать: синоптики порадовали прогнозом18:30
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших