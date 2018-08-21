- С переселенца хотят взыскать 12 тысяч гривен адресной помощи08:25
- В Минсоцполитики рассказали, сколько зарегистрировано переселенцев07:57
- В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали21:30
- Цены на бензин в Украине опять растут21:00
- «Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20:45
- И солнце, и грозы: уточнен прогноз погоды в Украине на ближайшие дни20:30
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе20:00
- Ангела Меркель во время телефонного разговора с Порошенко, рассказала, о чем договорилась с главой Кремля19:30
- Окончание войны: стало известно, где встретятся Путин и Порошенко19:00
- Россия дорого заплатит за аннексию полуострова: стало известно о военном решении вопроса Крыма18:28
С переселенца хотят взыскать 12 тысяч гривен адресной помощи
В Волынской области с переселенца хотят взыскать 12 тысяч гривен безосновательно полученной им адресной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает tribun.com.ua.
"Маневичская местная прокуратура обратилась в Владимир-Волынский городской суд с исковым заявлением в интересах государства в лице управления социальной защиты населения Любешевской райгосадминистрации к гражданину о взыскании почти 12 тыс. грн излишне выплаченных средств ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции, для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг", – сказано в сообщении.
Так, в ведомстве выяснили, что мужчина в течение 2015-2016 годов безосновательно получал ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам, поскольку сообщил управлению социальной защиты населения Любешевской райгосадминистрации недостоверную информацию об отсутствии у него жилья, имея при этом на праве частной собственности с 2014 года жилой дом в городе Владимире-Волынском.
«Теперь в суде прокуроры будут требовать возвращения гражданином этих средств в бюджет», – резюмировали в прокуратуре.
Теги: Донбасс, помощь, суд, Волынская область, прокуратура, адрес, переселенец, ВПЛ
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Десять вооруженных лиц проводят обыски в Волынском облсовете
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- Работник зоны брал взятки за улучшение условий проживания осужденного
- Ударивший ножом женщину житель Краматорска получил более пяти лет тюрьмы
- 8 граммов опия лишили свободы и имущества донбасского тюремщика
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- Боевики обстреляли Станицу Луганскую08:38
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой08:05
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- Боевики обстреляли Станицу Луганскую08:38
- С переселенца хотят взыскать 12 тысяч гривен адресной помощи08:25
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "ДНР" и "ЛНР" рассорились: на оккупированном Донбассе у границы с РФ зреет массовый бунт - подробности