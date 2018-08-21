С переселенца хотят взыскать 12 тысяч гривен адресной помощи

21.08.2018 08:25

В Волынской области с переселенца хотят взыскать 12 тысяч гривен безосновательно полученной им адресной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает tribun.com.ua.

"Маневичская местная прокуратура обратилась в Владимир-Волынский городской суд с исковым заявлением в интересах государства в лице управления социальной защиты населения Любешевской райгосадминистрации к гражданину о взыскании почти 12 тыс. грн излишне выплаченных средств ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции, для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг", – сказано в сообщении.

Так, в ведомстве выяснили, что мужчина в течение 2015-2016 годов безосновательно получал ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам, поскольку сообщил управлению социальной защиты населения Любешевской райгосадминистрации недостоверную информацию об отсутствии у него жилья, имея при этом на праве частной собственности с 2014 года жилой дом в городе Владимире-Волынском.

«Теперь в суде прокуроры будут требовать возвращения гражданином этих средств в бюджет», – резюмировали в прокуратуре.