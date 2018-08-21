США передадут Украине два патрульных катера

21.08.2018 14:09

Украина и США готовят соглашение о передаче Украине американских катеров класса «Айленд».

Об этом в Киеве 21 августа заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает 0629.

Речь идет пока о двух катера класса «Айленд». По словам Чалого, Украина может получить права на катера в этом году.

Это пилотный проект, который, по словам дипломата, позволит ввести схему прямых закупок в США. «Если мы сделаем такой проект, мы сможем закупать более современное вооружение в США», - отметил посол.

По словам Чалого, Украина в отношениях с Соединенными Штатами впервые выходит на уровень стратегического партнерства в сфере безопасности и обороны.

Впервые о возможности передачи Украине американских 30-метровых катеров «Айленд» заговорили еще в 2014 году - после аннексии Крыма. Ранее эти катера были на службе Береговой охраны США и сейчас стоят в порту Балтимора.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия России, которая останавливает корабли на подходах к украинским портам.