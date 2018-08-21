Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли

21.08.2018 20:22

В Украине планируют отключить от центрального горячего водоснабжения один из крупнейших городов – Одессу. В Киеве у большой части местных жителей все лето нет горячей воды. В условиях, когда постоянно растут тарифы, все больше украинцев решаются на установку электрических бойлеров.

OBOZREVATEL разобрался, почему электрический бойлер может быть опасным и сколько придется платить за подогрев воды.

С точки зрения экологической эффективности использовать центральное водоснабжение выгоднее. В таком случае не будет повторного использования энергоресурса. А вот в экономическом плане ситуация кардинально отличается. Во-первых, поставщики горячей воды чаще всего убыточны. Так, украинцы задерживают платежи, с сокращением объемов потребления падает прибыльность. В некоторых городах, например, Одессе, вовсе приняли решение со временем отказаться от центрального горячего водоснабжения во всем городе. Бойлеры могут позволить сэкономить и простым семьям.

К примеру, рассчитаем, во сколько может обойтись подогрев кубометра воды типичным бойлером в Киеве. Для примера возьмем бойлер за 6,7 тыс. грн с объемом 80 л. Мощность бойлера – 2 кВт. Чтобы рассчитать, сколько денег понадобится на подогрев воды на 45 градусов, необходимо в первую очередь узнать, сколько на это нужно времени. Для этого используют формулу: Т = 0,00116 × объем × разница в температурах / мощность.

Так, для подогрева понадобится примерно два часа и почти 4 кВт*час. Чтобы подогреть кубометр воды, придется использовать 50 кВт*час. По действующему тарифу это 45 грн, если общее месячное потребление не превышает 100 кВт*час, или 84 грн, если расходы на бойлер не "вписываются" в 100 кВт*час. Дополнительно 15,7 грн придется заплатить за кубометр холодной воды.

Таким образом, при экономном потреблении "тока" кубометр горячей воды с бойлером обойдется в 60,7 грн, а если тратить больше 100 кВт*час – 99,7 грн. Для сравнения, тариф "Киевэнерго" (компания лишилась лицензии, однако новое предприятие "Киевтеплоэнерго" обещает цены не повышать) 80,62 грн. То есть экономить удастся только при небольшом объеме потреблении. Но стоит учитывать, если семья в месяц тратит, например, 5 кубов воды, "вписаться" в 100 кВт*час/мес. не удастся и каждый куб воды будет стоить почти 100 грн.

Стоит учитывать, что расчеты сделаны при условии, что каждый раз холодная вода подогревается до 60-75 градусов. На самом деле расход электропотребления может быть ниже. Как рассказали в интернет-магазине по продаже бойлеров, в среднем на поддержание горячей воды придется тратить около 250 кВт*час электроэнергии на семью.

Как платить меньше

Сократить суммы в платежках за электроэнергию можно в том случае, если обычный счетчик заменить на двузонный. Тогда весь объем "тока", который используете с 23 и до 7 утра, будет считаться по специальному тарифу, который в два раза ниже действующего.

Предположим, что каждый второй куб подогревается в ночной период. Тогда на подогрев 4 кубов вместо 398,8 грн придется потратить 314,8 грн. В то же время такой же объем воды с центральным водоснабжением обойдется примерно в 322,4 грн. Однако, если самостоятельно подогревать горячую воду, можно не бояться плановых отключений на проведение гидравлических работ летом и перебоев в связи с авариями.

В одной из энергокомпаний пояснили: устанавливать двузонный счетчик стоит в том случае, если месячное потребление приближается к 500 кВт*час. В таком случае инвестиция (счетчик стоит 2-3 тыс. грн) быстро окупится.

Подводные камни установки бойлера

Замыкание электропроводки – одна из основных причин возникновения пожаров, отмечают в ГСЧС. Согласно сообщениям пресс-службы ведомства, по этой причине произошло десятки возгораний. Так, в Херсонской области в горящем доме погибли три человека. В Запорожье квартира в "хрущевке" на ул. Яценко загорелась из-за того, что хозяйка оставила включенным кондиционер и ушла на работу. Дело в том, что в старых домах энергопотребление рассчитывалось еще по старым нормам, поясняет дипломированный электрик Александр Стоянчук.

"Тогда у людей в лучшем случае был холодильник и телевизор. А сейчас электрочайник, фен, кондиционер, несколько телевизоров, компьютеры, кухонный комбайн, а еще и электрический бойлер. Проводка и так изношена, а с такой нагрузкой конечно будут короткие замыкания", - поясняет специалист.

Алюминиевая электропроводка может служить около 30 лет, медная – 50 лет. То есть если дом построили до 1988 года и в нем медная проводка, ее пора полностью менять. В лучшем случае на одну квартиру выделили мощность в 5,5 кВт. По словам Александра Стоянчука, в результате износа от этого числа можно смело отнимать 30%. То есть мощность на одну квартиру в старом доме может составлять около 4 кВт. Холодильник, телевизор, электрочайник, лампочки и бойлер – одновременное включение всех этих приборов может привести к ЧП. "А если в большинстве квартир поставили электрический бойлер и кондиционер, это бомба замедленного действия", - уверен электрик.

Если розетка трещит или нагревается (или тем более нагревается провод), стоит срочно вызвать специалиста, который проверит проводку и при необходимости заменит ее. В среднем на замену проводки в одной квартире придется потратить около 17 тыс. грн. И перед тем, как устанавливать еще один постоянно работающий электроприбор – бойлер, стоит посоветоваться со специалистом.