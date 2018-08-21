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Жара начинает спадать: синоптики порадовали прогнозом

21.08.2018 18:30
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Жара начинает спадать: синоптики порадовали прогнозом

Дождевой фронт покидает Украину и завтра по всей территории страны будет сухо и солнечно, а местами даже спадет жара, сообщает Укргидрометцентр.
В отличие от сегодняшних дождей с грозами на половине территории страны, завтра, 22 августа, будет без осадков. Так, в западных областях температура будет разной: в Ровенской и Волынской областях не более 25 градусов, во Львовской и Тернопольской – до 27, а на Закарпатье и в Черновицкой области – до +31. Ночью синоптики прогнозируют всего 12-14 градусов.
Еще свежее будет в центре страны и на севере – 22-24 градуса, но местами до 27 тепла. Ночью 12-14, местами до 17 тепла.
А вот на востоке все еще будет сохраняться жаркая погода с температурой 27-29 градусов. Также жара будет и на юге. Там столбик термометра перевалит за 30 градусов – до +32. Ночью до 20 градусов.



Теги: Донбасс, температура, жара, прогноз погоды
 
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