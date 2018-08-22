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Артиллерия ВСУ разгромила "ЛНР" под Желобком: подбита бронетехника, взорван танк и четыре БМП боевиков
Подразделения артиллерии ВСУ накрыли позиции "ЛНР", уничтожив бронетехнику боевиков в окрестностях населенного пункта Желобок на Луганщине.
Информацию об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин, отметив неизвестные ранее подробности разгрома боевиков. Мысягин сегодня сообщил, что первое сообщение об огневом ударе он опубликовал несколько дней назад: боевое столкновение произошло в зоне ответственности батальона "Айдар", где ВСУ уничтожили танк боевиков на линии огня. Однако спустя несколько дней выяснилось, что огневой удар накрыл скопление бронетехники "ЛНР", взорвав сразу четыре БМП противника.
Мысягин отметил фатальную ошибку боевиков, которые решили сконцентрировать бронетехнику в одном месте, сделав ее легкой мишенью для артиллерии ВСУ. "БМП были оперативно обнаружены и точным огнем неизвестным калибром были уничтожены. Все четыре!!!" - сообщил он. Данные об уничтожении бронетехники уже подтвердили в Генштабе.
СМИ напоминают, что указанный населенный пункт находится в непосредственной близости к оккупированному Луганску и часто упоминается в сводках штаба в связи с регулярными обстрелами со стороны российских военных и террористов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ЛНР, ВСУ, ООС
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