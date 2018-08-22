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Била по лицу и почкам: в Киеве неадекватная пенсионерка расправилась с ребенком
В Киеве пожилая женщина избила 11-летнюю девочку за то, что та выбросила кусок пенопласта в мусорный бак. Затем набросилась с кулаками на ее отца.
Это произошло вечером 19 августа по улице Озерной в Оболонском районе Киева.
"Дети катались на роликах и скейтах. Моя дочь увидела, что на асфальте лежит пенопласт, подняла первый его и выбросила в помойку. Подъехала за вторым листом и услышала крик: "Беги! Она тебя будет бить!".
В этот момент моя дочь почувствовала, что ее кто-то схватил за одежду и вернувшись, увидела пожилую коротко стриженную седую женщину. И начала тянуть ребенка в мусорный бак с криками: "Доставай все, что выбросила и положи на место". Ребенок начал кричать: "Вы не имеете права меня хватать, отпустите". Далее со словами "Слишком много знаешь о своих правах "стала била мою дочь по лицу, голове и почкам", - рассказала мать пострадавшей девочки в сообществе " Киев Оперативный" в Facebook.
Мать ребенка прибыла позже.
"Прибежала на место и увидела разбитое лицо своей дочери, вызвала полицию и" скорую ". Вернувшись к мужу, увидела поцарапал голову и шею. Полиция приняла заявление." Скорая "предоставила справку о состоянии здоровья. Завтра судмедэкспертиза, установления личности этой женщины", - сообщила мать потерпевшего ребенка.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, ребенок, пенсионер, избиение
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