Била по лицу и почкам: в Киеве неадекватная пенсионерка расправилась с ребенком

22.08.2018 13:20

В Киеве пожилая женщина избила 11-летнюю девочку за то, что та выбросила кусок пенопласта в мусорный бак. Затем набросилась с кулаками на ее отца.

Это произошло вечером 19 августа по улице Озерной в Оболонском районе Киева.

"Дети катались на роликах и скейтах. Моя дочь увидела, что на асфальте лежит пенопласт, подняла первый его и выбросила в помойку. Подъехала за вторым листом и услышала крик: "Беги! Она тебя будет бить!".

В этот момент моя дочь почувствовала, что ее кто-то схватил за одежду и вернувшись, увидела пожилую коротко стриженную седую женщину. И начала тянуть ребенка в мусорный бак с криками: "Доставай все, что выбросила и положи на место". Ребенок начал кричать: "Вы не имеете права меня хватать, отпустите". Далее со словами "Слишком много знаешь о своих правах "стала била мою дочь по лицу, голове и почкам", - рассказала мать пострадавшей девочки в сообществе " Киев Оперативный" в Facebook.

Мать ребенка прибыла позже.

"Прибежала на место и увидела разбитое лицо своей дочери, вызвала полицию и" скорую ". Вернувшись к мужу, увидела поцарапал голову и шею. Полиция приняла заявление." Скорая "предоставила справку о состоянии здоровья. Завтра судмедэкспертиза, установления личности этой женщины", - сообщила мать потерпевшего ребенка.

Источник: https://from-ua.com