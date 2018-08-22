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Для Украины грядущие выборы могут стать последними – Кравчук
Ближайшие выборы президента и депутатов парламента для Украины могут стать последними, если избиратели вновь ошибутся и будут отдавать свой голос «за гречку». Как передает replyua.net со ссылкой на «Главком», об этом заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Экс-глава государства утверждает, что по состоянию на сегодняшний день украинцы еще не определились, за кого нужно голосовать и не знают, каким образом это сделать.
«Они не умеют выбирать… Великобритания совершенно не зря пришла к выводу, что вас никогда не зарегистрируют кандидатом в парламент, если вы до этого не были депутатом местной власти. Потому что вы должны знать, как это делается с самого низа. А у нас — заявил, что «я все сделаю», и люди поверили», — заявил Кравчук. При этом он подчеркнул, что сегодня есть масса возможностей собрать информацию о человеке, который идет в президенты (интернет, телевизор, газеты) и при помощи этого «распознать лжеца и орущего».
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента
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