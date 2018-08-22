Гарантии РФ ничего не значат: «Северный поток-2» лишит Украину транзита газа, - Климкин

22.08.2018 19:10

В случае запуска газопровода «Северный поток-2», Российская Федерация незамедлительно прекратит поставки «голубого топлива» по украинскому маршруту, несмотря на многочисленные гарантии государства-агрессора.

Как сообщает replyua.net, глава МИД Украины Павел Климкин во время интервью журналистам заявил, что для отмены транзита газа через Украину Кремль сможет найти разные причины, «начиная от каких-то манипуляций наподобие газовых войн и заканчивая террористическими актами».



В частности, по мнению Климкина, Украина будет осуществлять борьбу против строительства газопровода «Северный поток – 2», так как после его запуска Россия прекратит поставки газа по украинскому маршруту. Как пишет «Укринформ», глава украинской дипломатии заявил: «Если это политический проект – это одно дело. А если это экономический проект, то это другое дело. Все прекрасно понимают, что это чистая политика. И если этот проект когда-то теоретически будет построен – я прямо это сказал и Еврокомиссии, и Германии, – то обязательно Россия прекратит поставки по украинскому маршруту, какими бы ни были гарантии».



По словам министра, для отмены транзита газа РФ сможет найти разные причины, «начиная от каких-то манипуляций наподобие газовых войн и заканчивая террористическими актами». Климкин отметил, что ему непонятно, почему «даже теоретический «Северный поток – 2» должен работать вне европейских энергетических правил».