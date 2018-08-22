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Главарь "ЛНР" Пасечник в срочном порядке проводит "военные сборы резервистов"

22.08.2018 17:48
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Главарь "ЛНР" Пасечник в срочном порядке проводит "военные сборы резервистов"
Исполняющий обязанности главаря "ЛНР" Леонид Пасечник поручил "народной милиции" организовать и провести военные сборы, в которых примут участие 268 резервистов, пишут сепаратистские СМИ.
"В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности на территории Луганской Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики организовать и провести военные сборы с гражданами, пребывающими в запасе, с 22.08.2018 по 26.08.2018", – говорится в "документе".
Так, планируется призвать на военные сборы 268 человек из числа граждан, приписанных в состав незаконных вооруженных формирований. 
"Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР, обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам предприятий, организаций и учреждений, призванных на военные сборы, на период прохождения военных сборов", – также заявлено в "документе".
Источник: https://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, война, ЛНР, Пасечник, ООС
 
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