Гройсман не исключил дефолт в Украине

22.08.2018 15:06

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что если Киев не выплатит внешних долгов, это приведет к дефолту в стране. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении премьер-министра в социальной сети Twitter. В том числе, Гройсман подчеркнул, что Украине нужно сейчас сотрудничать с Международным валютным фондом, в противном случае ей грозит дефолт.



«А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Мы должны уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые. После этого - нужно наращивать экономику», - пояснил Гройсман.



Ранее исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Макарова заявила, что факт прибытия полноценной миссии МВФ в Украину очень важен. «Мы также заинтересованы обсудить с миссией не только текущие вопросы, но и вопросы дальнейшего сотрудничества, которые позволят нам обеспечить стабильность не только в 2018 году, но и в 2019 и в дальнейшем», - сказала Макарова.