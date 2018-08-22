Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гройсман не исключил дефолт в Украине

22.08.2018 15:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гройсман не исключил дефолт в Украине

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что если Киев не выплатит внешних долгов, это приведет к дефолту в стране. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении премьер-министра в социальной сети Twitter. В том числе, Гройсман подчеркнул, что Украине нужно сейчас сотрудничать с Международным валютным фондом, в противном случае ей грозит дефолт.

«А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Мы должны уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые. После этого - нужно наращивать экономику», - пояснил Гройсман.

Ранее исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Макарова заявила, что факт прибытия полноценной миссии МВФ в Украину очень важен. «Мы также заинтересованы обсудить с миссией не только текущие вопросы, но и вопросы дальнейшего сотрудничества, которые позволят нам обеспечить стабильность не только в 2018 году, но и в 2019 и в дальнейшем», - сказала Макарова. 



Теги: Украина, Донбасс, дефолт, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх