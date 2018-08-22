Истерика нарастает: «У людей отбирают субсидии! Простые люди замерзнут и вымрут от голода!»

22.08.2018 07:25

В СМИ политики постепенно раскручивают новую трагическую волну: «У людей отбирают субсидии! Простые люди замерзнут и вымрут от голода!». К отопительному сезону еще далеко – поэтому субсидии люди оформлять не спешат. Зато близко к осеннему политическому сезону. Поэтому нет сомнений, истерика будет только нарастать. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер, политолог Алексей Голобуцкий.



Он отмечает, по факту автоматически получили субсидии уже 2,6 миллиона украинцев. Вероятно, ближе к октябрю эта цифра минимум удвоится, потому что украинцы привыкли чесаться в последний момент: в октябре за неделю обрабатывается по 100 тысяч заявлений на субсидии. Этим людям никто не запрещал подавать документы в июле, августе или сентябре, но вот такие традиции.



По словам политолога, зато это позволяет политикам активно эксплуатировать тему «люди останутся без субсидий – потому что сейчас почти никто не получил!». Самое удивительное, что большинство таким призывам верит и действительно опасается, что останется без субсидий, да еще в преддверии повышения цен на газ.