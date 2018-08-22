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Это ШОК! Видео нового фильма про Крымский мост "взорвало" соцсети - возмущены даже россияне (ВИДЕО)

22.08.2018 13:38
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Это ШОК! Видео нового фильма про Крымский мост "взорвало" соцсети - возмущены даже россияне (ВИДЕО)

​Соцсети взорвал трейлер нового российского фильма, который Москва решила посвятить сооружению Керченского моста в Крым.

Видео трейлера было опубликовано в Интернете и вызвало возмущение даже у россиян, собрав крупное количество дизлайков и критических отзывов. Исходя из опубликованных кадров становится понятно, что сюжет нового фильма россияне построили вокруг сооружения Керченского моста, задействовав в картине несколько известных актеров.

При этом даже по трейлеру становится ясно, что главной задачей фильма является усиление пропагандистского эффекта после постройки в моста на оккупированный полуостров. Пользователи социальных сетей отреагировали на трейлер шокирующе для его создателей, разгромив фильм еще до его выхода в прокат.  Российские пользователи соцсетей возмущены "распилом" бюджетных денег на фильм с ужасным сценарием, реклама которого вскоре заткнет все эфиры федеральных российских каналов.  


Источник: dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, видео, мост, Керченский пролив
 
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