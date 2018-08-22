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Крепитесь, надвигается ценовой геноцид: украинцев ждет волна подорожания продуктов

22.08.2018 14:45
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Крепитесь, надвигается ценовой геноцид: украинцев ждет волна подорожания продуктов

С сентября 2018 года ожидается подорожание продуктов питания, одежды и электроники. Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в интервью изданию ГолосUA.

"Рост доллара отразится на всех без исключения товарах. Единственная разница, что отечественные товары подорожают меньше, а где импортная составляющая, вырастут в цене больше", - отмечает эксперт.

При этом импортные продукты с длительным сроком хранения могут начать дорожать уже во второй половине августа. Кроме того, ожидается существенное подорожание хлеба.

Рост цен на хлеб составит осенью в среднем на 25-30%. Об этом на днях рассказал директор компании "Агро-Центр" Дмитрий Соломчук. Это связано с плохим урожаем из-за сложных погодных условий.

"Если взять восточную Украину, то урожай был маленьким, западная часть страны пострадала от ливней. Плюс ко всему у нас за последнюю неделю подорожал газ на тысячу гривен. Сейчас для предпринимателей он стоит 11 000 гривен", - отмечает Соломчук.

Эксперт считает, что до конца лета стоит ожидать и подорожания муки. При этом за последние две недели цена на нее выросла с 6,2 грн до 7,5 грн за килограмм.

Тем временем в Минагро утверждают, что Кабмин предпринимает меры, которые позволят предотвратить возрастание цен на хлеб. Также стоит ожидать повышения цен та молоко и молочные продукты, что является нормальным сезонным явлением.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, цена, подорожание, повышение, продукты
 
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