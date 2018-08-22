Нет счетчика - не будет и субсидии: в Украине приняли важное решение

22.08.2018 14:13

В ходе сегодняшнего заседания Кабмин внес изменения в постановление Кабинета министров от 6 августа 2014 года «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания». Правительство приняло решение, отменить субсидии потребителям без счетчиков газа.

Данные изменения вступают в силу 1 октября 2018 года.

«Льготы и субсидии на оплату услуг поставки и распределения природного газа с 1 октября 2018 года в объеме установленных социальных нормативов не предоставляются потребителям, которые не обеспечили самостоятельной установки индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) и письменно отказались от их установки за счет государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных систем», — сказано в документе.

Источник: https://donpress.com