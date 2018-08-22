Новая Конституция Украины: Кравчук поддержал Тимошенко с ее инициативой сметить главный Закон страны

22.08.2018 21:00

Как передает replyua.net, идея Юлии Тимошенко, превратить Украину в реальное парламентское государство и утвердить проект новой Конституции на референдуме, получила поддержку со стороны первого президента Украины Леонида Кравчука.

По словам экс-президента, Основной Закон страны должен быть для народа, и поэтому он должен создаваться самыми гражданами, а не за закрытыми дверьми чиновников, в их кабинетах."И поэтому я поддерживаю идеологию Тимошенко: это должна быть народная Конституция, ее не нужно уже штопать, надо принимать новую. Знаете, если бы не было референдума 1991 года, я бы в Беловежской пуще не имел бы такой силы, которую я имел. Так и Конституция", — подчеркнул Кравчук.



Первый президент Украины также отметил, что от названия страны ничего не завысит, и если это будет канцлерская республика или нет, главное это обеспечить людей правом влиять на руководство и дать им шанс самим создать свое государство. Кравчук подчеркнул, украинцы должны иметь право голоса и контролировать все действия и поступки власти, которой они доверили государство. "Я поддерживаю парламентское государство независимо от того, как оно будет называться. Главное, чтобы была опора на людей, люди участвовали в ее принятии, в обработке. Чтобы они могли высказать свое мнение. И чтобы они имели контроль над властью", — убежден Кравчук.