- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Обстреляли жилой сектор в Зайцево21:31
- Стоят пустыми порты Бердянска и Мариуполя: РФ полностью закрыла проход в Азовском море для Украины21:15
- Новая Конституция Украины: Кравчук поддержал Тимошенко с ее инициативой сметить главный Закон страны21:00
- Захарченко уже начал готовить чемоданы: на Донбасс из Москвы едут с проверкой "ревизоры" - подробности 20:46
- Новый закон выгонит украинцев на улицу20:31
- Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию20:15
- Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе20:00
- В Украине теперь можно ездить пьяным за рулем: решение суда19:25
- Гарантии РФ ничего не значат: «Северный поток-2» лишит Украину транзита газа, - Климкин19:10
Новая Конституция Украины: Кравчук поддержал Тимошенко с ее инициативой сметить главный Закон страны
Как передает replyua.net, идея Юлии Тимошенко, превратить Украину в реальное парламентское государство и утвердить проект новой Конституции на референдуме, получила поддержку со стороны первого президента Украины Леонида Кравчука.
По словам экс-президента, Основной Закон страны должен быть для народа, и поэтому он должен создаваться самыми гражданами, а не за закрытыми дверьми чиновников, в их кабинетах."И поэтому я поддерживаю идеологию Тимошенко: это должна быть народная Конституция, ее не нужно уже штопать, надо принимать новую. Знаете, если бы не было референдума 1991 года, я бы в Беловежской пуще не имел бы такой силы, которую я имел. Так и Конституция", — подчеркнул Кравчук.
Первый президент Украины также отметил, что от названия страны ничего не завысит, и если это будет канцлерская республика или нет, главное это обеспечить людей правом влиять на руководство и дать им шанс самим создать свое государство. Кравчук подчеркнул, украинцы должны иметь право голоса и контролировать все действия и поступки власти, которой они доверили государство. "Я поддерживаю парламентское государство независимо от того, как оно будет называться. Главное, чтобы была опора на людей, люди участвовали в ее принятии, в обработке. Чтобы они могли высказать свое мнение. И чтобы они имели контроль над властью", — убежден Кравчук.
Теги: Донбасс, Кравчук, Конституция, Тимошенко
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- Кравчук: "Я критикую минские соглашения и считаю, что это путь в никуда"
- Путина очень волнует Конституция Украины
- ЕС перевел Украине 600 млн евро
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Обстреляли жилой сектор в Зайцево21:31
- Захарченко уже начал готовить чемоданы: на Донбасс из Москвы едут с проверкой "ревизоры" - подробности 20:46
- Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию20:15
- Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе20:00
- Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса18:50
- Главарь "ЛНР" Пасечник в срочном порядке проводит "военные сборы резервистов"17:48
- "Идиоты были, идиотами и умрете". Как в "ДНР" провернули аферу со школьной формой17:15
- Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов17:00
- Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине16:45
- Артиллерия ВСУ разгромила "ЛНР" под Желобком: подбита бронетехника, взорван танк и четыре БМП боевиков 16:15
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Обстреляли жилой сектор в Зайцево21:31
- Стоят пустыми порты Бердянска и Мариуполя: РФ полностью закрыла проход в Азовском море для Украины21:15
- Новая Конституция Украины: Кравчук поддержал Тимошенко с ее инициативой сметить главный Закон страны21:00
- Захарченко уже начал готовить чемоданы: на Донбасс из Москвы едут с проверкой "ревизоры" - подробности 20:46
- Новый закон выгонит украинцев на улицу20:31
- Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию20:15
- Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе20:00
- В Украине теперь можно ездить пьяным за рулем: решение суда19:25
- Гарантии РФ ничего не значат: «Северный поток-2» лишит Украину транзита газа, - Климкин19:10
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе