США готовы снять санкции с России, если выполнят условия

22.08.2018 13:55

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант снятия санкций с Российской Федерации только если Москва «предпримет шаги в Украине и Сирии». Об этом глава Белого Дома рассказал журналисту агентства Reuters, передает Интерфакс-Украина.



«Я подумал бы, если бы они сделали что-то, что было бы хорошо для нас. Но я не буду принимать такое решение без этого», — отметил американский президент.



Он также добавил, что российский президент не поднимал вопроса санкций США против РФ во время их встречи. Однако глава Белого Дома сказал своему российскому коллеге, что готов рассмотреть вопрос об их отмене, если «Россия предпримет шаги в таких областях, как Сирия или Украина».



Напомним, что 22 августа вступят в силу новые санкции США против России за использование ею химического оружия против собственных граждан.

Источник: https://zi.dn.ua