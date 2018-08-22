Стоят пустыми порты Бердянска и Мариуполя: РФ полностью закрыла проход в Азовском море для Украины

22.08.2018 21:15

На странице в Facebook главного редактора издания BlakcSeaNews и эксперта "Майдана иностранных дел" Андрея Клименко появилось сообщение, которое гласит, что Российская Федерация полностью закрыла Керченский пролив для Украины.

«Чтобы вы не думали, что на Азове все затихло. Новостей под этим тегом нет и не потому, что там улучшилось. Нет. Просто за неделю - с 07:00 (местное время, мч) 14 августа 2018 по состоянию на 9:00 мч 21.08.2018 года РФ не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни один корабль. Поэтому нет резонансных задержаний посреди моря. Поэтому стоят почти пустые порты Мариуполя и Бердянска», - сообщил Клименко.



Он также рассказал, что судя с данных мониторинговой группы «Майдан иностранных дел» «Института Черноморских Стратегических Исследований», некоторые суда, которых задержала Российская Федерация, стоят по несколько дней, а некоторые неподвижны около недели.

«На 9:00 (мч) 21.08.18 на якорных стоянках в Керченском проливе находились 16 судов (8 - на Бердянск и 8 - на Мариуполь) общим дедвейтом (грузоподъемностью) 120 тыс. тонн. То есть именно столько грузов ждут их в украинских портах. 3 судна ждут уже неделю, одно - 6 дней, два - 5 дней, три судна - 4 дня», - рассказал эксперт.

Источник: https://from-ua.com