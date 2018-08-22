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Украинцы могут стать первой нацией, которая полностью исчезнет, - СМИ

22.08.2018 16:30
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Украинцы могут стать первой нацией, которая полностью исчезнет, - СМИ

В программе «Украина в цифрах», идущей на телеканале 1+1, было сделано заявление о том, что украинцы могут стать первой нацией, которая полностью исчезнет, передает Replyua.net

В программе говорилось о том, что после развала СССР население Украины быстро сократилось до 42 млн человек, однако при этом смертность превышает рождаемость. «140 умерших приходится на 100 родившихся в Украине, умирает столько же граждан, сколько живет в Черновцах, Сумах или Хмельницком», - рассказали на передаче. Напомним, что ранее эксперты ООН обнародовали прогноз, в котором говорится о том, что уже в 2050 году численность населения Украины может сократится до 36 млн человек. 

По словам экспертов, если в ближайшее десятилетие численность населения страны продолжит сокращаться теми же темпами, что и сейчас, это вполне реальный прогноз. Более того, 36 млн человек - это довольно оптимистичный прогноз для Украины, учитывая рост миграции и отъезд украинцев на заработки в другие страны. 




Теги: Украина, Донбасс, украинцы
 
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