Украинцы устроили охоту за долларом, такого еще не было: что дальше

22.08.2018 15:20

Гривна за последние несколько недель значительно обесценилась, что подтолкнуло украинцев скупать валюту, пока курс не стал совсем заоблачным

В желании обзавестись долларами, они даже поставили своеобразный рекорд.

Только за июль украинцы приобрели в банках валюты на сумму 917,8 млн долларов США. Это самый высокий показатель за последние три с половиной года, с начала 2015 года.

Согласно данным Нацбанка, этот показатель превзошел прошлый исторический максимум, зафиксированный в декабре 2017 года на уровне 736,5 млн долларов.

В то же время, показатель продажи валюты населением через банки продолжает превышать ее покупку. Так, за предыдущий месяц было продано валюты на сумму 1053,1 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты составил 135,3 млн долларов.

А это меньше, чем в июне, когда разница между продажей и покупкой составила 268,7 млн долларов.

Всего же за семь месяцев 2017 продажи валюты превысили покупку на 1,370 млрд долларов.

Источник: https://from-ua.com