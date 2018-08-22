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В Украине заработал публичный реестр получателей субсидий
В Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий, его электронный адрес – subsidii.ioc.gov.ua.
Об этом в интервью «Слову и Делу» сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
Министр уточнил, что в реестре можно проверить наличие субсидии по любому адресу в Украине. На сайте показывают размер полученной субсидии за все периоды. При этом Рева отметил, что личных данных на сайте нет, только информация о начисленной помощи.
«Мы спрятали все персональные данные, но вы можете посмотреть, есть ли у человека субсидия и какой ее размер», – рассказал министр. На заседании правительства реестр еще не был представлен.
Напомним, общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату ЖКХ в Украине, в январе – июле 2018 года составила 734 млн грн, что в 4,2 раза (или на 2,3 млрд грн) ниже показателя января – июля 2017 года.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, субсидия
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