Cтало известно о тайных переговорах и союзном договоре: Будет две, а то и три Украины. ВИДЕО

23.08.2018 20:13

Последний Генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев угрожал разделить Украину на три части, когда решался вопрос Крыма

Полуостров стал украинским в 1954 году. И с тех пор в Кремле его неоднократно использовали как рычага давления на Украину.

Крым решили передать Украине из-за того, что он находился в полном упадке. В Кремле посчитали, что УССР сможет справиться с полуостровом.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.

Как утверждает дипломат, Россия всегда противилась движению Украины к независимости. А надуманный крымский вопрос здесь часто использовался как инструмент влияния.

По словам Василенко, россияне добивались превращения Крыма в автономную республику в надежде, что полуостров когда-то будет отторгнут от Украины.

«При этом Горбачев откровенно сказал Кравчуку во время этих переговоров: «Ты давай, подписывай союзный договор, а то мы сделаем так, что будет две, а то и три Украины», — рассказал Василенко.

Тогда Кравчуку пришлось согласится с таким предложением, несмотря на то, что оно было, мягко говоря, нецелесообразным.

«То есть еще Горбачев этим занимался», — уточнил Василенко.

Отметим, что ранее сам Леонид Кравчук рассказывал, что Украина не хотела такого подарка, как Крым, но ей пришлось на него согласиться. Ее, по сути, заставили принять нищий полуостров.

Кравчук вспомнил, как в 1953 году, будучи студентом Киевского Национального университета, впервые побывал в Крыму, как его тогда поразила чрезвычайная бедность крымчан. А по возвращении он нашел статью журналиста Алексея Аджубея (зятя Хрущева), в которой он описал свою поездку в Крым с Никитой Хрущевым.

По словам Кравчука, именно после этой поездки Хрущев приехал в Киев, к тогдашнему секретарю ЦК Компартии Украины Алексею Кириченко и настаивал, что Украина должна забрать Крым себе.



Источник politeka