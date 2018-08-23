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Кучма назвал главные ошибки Украины за годы независимости
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал три «самых больших» ошибки, допущенные украинским государством за годы независимости.
В интервью «Радіо Свобода» экс-глава государства признал такими ошибками отказ Украины от ядерного оружия, потерю исторического шанса Оранжевой революции и узурпацию власти Виктором Януковичем, передает unian.net/politics.
"То, как мы отказались от ядерного оружия и подписали Будапештский меморандум без настоящих гарантий безопасности от всех великих держав. Мы (и я, и предыдущая власть, которая и разрабатывала этот документ) оказались не готовы к тому, что в мировой политике такого уровня обещания могут быть пустыми, что возможны такое лицемерие и цинизм", - подчеркнул Кучма.
Бывший президент признал и то, что энергетика нации после Майдана 2004 года была безрезультатно растрачена. «То, как властью была упущена энергетика нации после Оранжевой революции, как бездарно проводилась кадровая и экономическая политика в 2005-2006 годах. Это привело не только к позорному падению темпов роста, но и к отчаянию и апатии народа.
Исторический шанс тогда был утрачен", - считает Кучма. Экс-президент также жалеет, что в 2010 году Януковичу позволили узурпировать власть. Это привело «к насилию над Конституцией, отмене политреформы, подписанию Харьковских соглашений, в конце-концов, и к отказу от ассоциации с Евросоюзом». «Если бы общественное сопротивление началось в момент этого фактического переворота, возможно, его последствия были бы не такими тяжелыми», - заключил Кучма.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук описал ситуацию в Украине двумя словами – системный кризис. По его словам, в нашей стране - политический, экономический, социальный и военно-силовой системный кризис, который ведет к очень сложным последствиям для жизни людей.
Теги: Украина, Донбасс, Оранжевая революция, ошибка, независимость, Кучма, Янукович
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